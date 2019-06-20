Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar Gaziantep'te kooperatif kurdu

Gaziantep'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden faydalanan Suriyeli, Türk ve Afgan 50 kadının öncülüğünde oluşturulan SADA Kadın Kooperatifi, faaliyetlerine başladı.

Gaziantep'te kurulan merkezden yapılan açıklamaya göre Suriyeli, Türk ve Afgan 50 kadın 6 ay boyunca iletişim, liderlik, kolektif çalışma ve kooperatifçilik üzerine eğitim aldı.

"Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi" kapsamında desteklenen projeyle sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerini oluşturarak çalışmalarını sürdüren kadınlar, SADA Kadın Kooperatifi'ni kurarak çalışmalarına başladı.

Catering hizmeti vermeye başlayan ve tekstil atölyesinde bez çantalar, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük ve kutnu kumaşından ürünler üreten kadınlar, sayacılık atölyesinde ise deri kesimi ve saya üretimine yönelik çalışmalar yürüttü.

Kadınlar, eğitimlerin ardından elde ettikleri ürünleri Dünya Mülteciler Günü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM-SGDD) tarafından düzenlenen "Kadının Sosyal Uyumdaki Yeri" Konferansı'nda sergiledi.

Kaynak: AA