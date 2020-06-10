Türk sularına itilen 35 göçmen kurtarıldı
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Türk sularına itilen 35 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Türk sularına itilen 35 göçmen kurtarıldı
10.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:41

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Karada açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda kişinin denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 35 kaçak göçmen, kurtarılarak sahile getirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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