Türk sufi müziği, Pakistanlı dinleyiciyle buluştu

27.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:00

Türk sufi müziği grubu Konya Türk Sufi Müziği Topluluğu ve semazenler, İslamabad'da Pakistanlı dinleyiciyle buluştu.

Cinnah Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Yurdakul, Sufi müziği dinletisi ve sema töreni öncesi yaptığı konuşmasında, 800 yılı aşkın tarihi olan sema töreni ve sufi müziğinin sadece göze ve kulağa hitap etmediğini, aynı zamanda tasavvuftaki aşk kavramını anlattığını söyledi.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinden ilahi aşkı anlatan bölümler paylaşan Yurdakul, "Mevlana, en önemli eseri olan Mesnevi'nin merkezine Kur'an ve Hazreti Muhammed'i koydu ve her kelimesi, her cümlesi ikisinin etrafında döner." diye konuştu.

Sema töreni ve semazenlere ilişkin bilgiler de paylaşan Yurdakul, hareketler, kıyafetler ve enstrümanların taşıdığı mesajları anlattı.

Yurdakul'un konuşması sonrasında sufi müziği dinletisi ve sema töreni düzenlendi.

Kaynak: AA