Türk Stk Temsilcileri: Özil'in Anlattıkları, Günlük Hayatın Bir Parçası

DÜNYA Şampiyonası'nda İsveç milli takımının Türkiye kökenli futbolcusu Jimmy Durmaz, yol açtığı faul sonucu sosyal medyada ırkçı saldırılara hedef olunca, tüm takım arkadaşları etrafında kenetlenmiş ve ırkçılığa karşı durmuştu. Özil'in DFB'ye yönelik suçlamalarına 3'ü dışında milli takım arkadaşlarından henüz ses çıkmadı. Sadece üç takım arkadaşı Jerome Boateng, Julian Draxler ve Antonio Rüdiger sosyal medyadan tepki verdi. Boateng, Özil'le birlikte fotoğrafının altına "Seninle olmak büyük bir mutluluktu, Abi" diye destek çıkarken, Draxler ve Rüdiger, Özil'in açıklamalarının üç bölümüne de 'beğendim' ve 'kalp' butonuyla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafı yüzünden eleştirilerin hedefi olan, ancak "Almanya için gururla oynuyorum" diyerek, eleştirilerin odağından çıkan İlkay Gündoğan da Özil'in üç açıklamasına beğendim ve kalp butonuyla karşılık verdi. Diğer futbolculardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

'KİMSE SES ÇIKARMIYOR'

Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, arkadaşlarının Jimmy Durmaz'a sahip çıkmalarını hatırlattı ve, "Ya Almanya? Burada bir oyuncunun yaşadığı ırkçılığa karşı kimse sesini çıkarmıyor. Başını çeviriyor. Kendi başarısızlığını örtbas etmek için günah keçisi aranıyor. Bu çok düşkırıcı bir durum. Bunun kişisel sonuçları olmalı" diyerek, DFB Başkanı ve DFB yetkililerinin istifasını gündeme getirdi.

'AĞIR BİR TOKAT GİBİ'

TGD Eşbaşkanı Atila Karabörklü, "NSU kararından 13 gün sonra bu olay ırkçılık ve şiddet kurbanı herkes için ağır bir tokat gibi" dedi.

Bavyera Türk Toplumu Başkanı Vural Ünlü, DFB Başkanı Grindel'i eleştirdi ve "DFB, son haftalarda Mesut Özil'i şamar oğlanı gösterebilmek için her şeyi yaptı. Biz birlikte kazanır, birlikte kaybederiz ilkesinde çok zayıf bir tutum sergiledi. DFB'nin uyumun kendisi için ne kadar önemli olduğunu göstermesi lazım" diye konuştu.

KÖKENE BAKILIYOR

Münih Türkgücü Ataspor eski yöneticilerinden Nurdoğan Özcan da şu açıklamayı yaptı:

"Mesut Özil'in şikayet ettiği ırkçılık Almanya'da günlük hayatın bir parçası. Biz günlük hayatta bunu yaşıyoruz. En basiti bir adi suç olayında Alman basını, zanlı Alman vatandaşı bile olsa, eğer göçmen kökenliyse, hemen kökenine atıfta bulunuyor. Ama başarı olaylarında kökenini yazmıyorlar. Mesut Özil'in 'Başarılı olunca Alman, kaybedince göçmeniz' sözleri çok doğru."

TÜRKİYEMSPOR MESAFELİ

Berlin Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali Matur, kulüplerinde yüzde 30, 40 civarında Alman gencin top koşturduğunu, kulüp olarak böyle bir tartışmaya girmek istemediklerini açıkladı.