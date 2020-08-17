Türk STK'lar Biden'a tepki gösteriyor Amerikan Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine hükümet nezdinde verilen cevaplardan sonra sivil toplum kuruluşları da açıklamalarıyla tepkisini ortaya koyuyor.

Amerikan Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine hükümet nezdinde verilen cevaplardan sonra sivil toplum kuruluşları da açıklamalarıyla tepkisini ortaya koyuyor.

Türkiye Milletvekilleri Birliği yaptığı açıklamayla Biden'a sert tepki gösterdi. TMVB Başkanı Ramazan Başak'ın imzasıyla yapılan açıklamada, ABD Başkan adayına "hadsiz" denilerek, Türkiye'yi hedef alan sözlerin ahmaklık olduğu vurgulandı. Birlik Başkanı Başak'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kendi ülkelerinde yapılacak seçimlerde birilerine şirin görünmek için Türkiye'yi hedef almak en hafif tabirle ahmaklıktır. Türkiye'nin iç işlerine karışmak kimsenin haddi değildir. Ülkemize yönelik Joe Biden'ın ağzından çıkan hadsiz ve ahmakça sözler karşısında iktidarıyla muhalefetiyle herkesin en sert tepkiyi göstermesi gerekir. Hiç kimse 83 milyon Türkiye vatandaşlarını tahakküm altına alıp, özgür iradesine gem vuramaz. ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in demokrasiyle bağdaşmayan, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı bu skandal açıklamaları kınıyoruz. Türkiye hiç kimsenin arka bahçesi değildir. Bunu 15 Temmuz Darbe girişiminde tüm dünyaya kanıtladık. Gerekirse yine aynı cesaret ve aynı ruhla tüm alçak saldırılara karşı göğüs gereriz. Mavi Vatan mücadelemiz sürerken, Libyalı kardeşlerimize haklı mücadelelerinde verdiğimiz destek devam ederken, Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için elimizden geleni yaparken bu tür tacizlerin olması bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Haklarımızdan hiçbir taviz vermeden bu süreçleri birlik beraberlik içerisinde yürüteceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA