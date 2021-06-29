TSE'den "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri"
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TSE'den "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri"

TSE'den 'Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri" düzenlenecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri" düzenlenecek.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü tarafından başlatılan farkındalık seminerleri dizisinin ilki yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve tüketici örgütlerinin temsilcilerinin davetli olduğu "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri", TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Proje hakkında bilgilendirme sunumlarının ardından, "Standardizasyonun Tüketicinin Korunmasındaki Önemi" paneliyle devam edecek program, "Standartların Tüketiciler için Önemi" konulu konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle sona erecek.

1700 kişiye ulaşılması hedefleniyor

Seminerde, standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin katkısının öneminin vurgulanması, proje kapsamında hazırlanan "Standardizasyon Platformu"nun tanıtımının yapılması, çevrim içi standardizasyon platformu aracılığıyla süreçlerle ilgili tarafların katılımının sağlanması, TSE, hedef grupların rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılması planlanan seminerlerle toplamda 1700 kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla TSE tarafından yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi", standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel bir yaklaşım getirecek yeni sistemin kurulması yoluyla Türkiye'deki standardizasyon sistemini ülke geneline yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş¸ katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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