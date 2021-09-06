Türk Standardları Enstitüsü Kocaeli'de "Standardizasyon Semineri" düzenleyecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), standardizasyonun önemine dikkati çekmek ve katılımcıları bilgilendirmek amacıyla Kocaeli'de seminer gerçekleştirecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), standardizasyonun önemine dikkati çekmek ve katılımcıları bilgilendirmek amacıyla Kocaeli'de seminer gerçekleştirecek.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, kurumun "Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası kapsamında düzenlediği bilgilendirme seminerleri dizisi, Kocaeli ile devam edecek.

Seminer, 8 Eylül Çarşamba Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in ev sahipliğinde yapılacak seminer ile standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolü ve sanayi-üniversite iş birliğinin öneminin vurgulanması hedefleniyor.

Proje kapsamında hazırlanan "Standardizasyon Platformu"nun tanıtımının yapılacağı seminerde, standardizasyon süreçleriyle ilgili tarafların katılımı sağlanacak, standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ile sorumlulukları hakkında bilgi verilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, özel sektör ve üniversite temsilcileri ile tüketicilerin davetli olduğu seminerde, belirlenen konularda yetkililerce sunumlar gerçekleştirilecek.

2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor

Bilgilendirme ve farkındalık seminerleri, ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketici, üretici ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılması planlanan seminerlerle toplamda 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla TSE tarafından yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi", standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel yaklaşım getirecek yeni sistemin kurulması yoluyla Türkiye'deki standardizasyon sistemini ülke geneline yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız