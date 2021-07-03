Türk sporunun lokomotifi güreş, olimpiyatlarda yine başı çekmek istiyor
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Türk sporunun lokomotifi güreş, olimpiyatlarda yine başı çekmek istiyor

Türk sporunun lokomotifi güreş, olimpiyatlarda yine başı çekmek istiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, Türk sporunun lokomotif branşı olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyalarla dönüp, tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, Türk sporunun lokomotif branşı olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyalarla dönüp, tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Çakmar, AA muhabirine, Bolu'da kamp yapan milli takımın olimpiyat hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Yoğun tempoda devam eden kampın verimli geçtiğini belirten Çakmar, son viraja girdiklerini kaydetti.

Önceki olimpiyatlara takım kaptanı milli güreşçi Taha Akgül'ü dünya şampiyonu olarak götürdüklerini aktaran Çakmar, "Şimdi de olimpiyat şampiyonu olarak götürüyoruz. Süleyman Atlı'nın Avrupa ikinciliği vardı, şimdi iki Avrupa şampiyonluğu kazandı. Süleyman Karadeniz'in hiç derecesi yoktu, Avrupa şampiyonu ve Avrupa ikincisi olarak götürüyoruz. Genç güreşçimiz Osman Göçen, 23 yaş altı gurubunda dünya üçüncüsü oldu. Deneyimli bir takıma sahibiz." diye konuştu.

Çakmar, antrenmanlarda teknik ekip ile sporcular arasında birlik ve beraberlik sağlandığını, aile ortamı oluşturduklarını anlatarak, çalışmaları en üst düzeyde tamamlayarak olimpiyatlara gitmek istediklerini dile getirdi.

"Tarih her zaman şampiyonları konuşur"

"Tarih her zaman şampiyonları konuşur." diyen Çakmar, "Geçmişe baktığımız zaman (olimpiyatlarda) 39 altın madalyanın 29'unu güreş aldı. İkincilik ve üçüncülüklere sevinemiyoruz. O yüzden bizim sorumluluğumuz burada çok üst düzeyde. Özellikle takım kaptanımız Taha Akgül'ün 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu var. Bu anlamda Taha'nın tekrar bir altın madalya kazanmasını ve diğer sporcularımızla birlikte Türk spor tarihine damga vurmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çakmar, her şeyin yolunda gittiğini, sakatlıklara ve hastalıklara yer vermek istemediklerini belirterek, Türk halkından dua beklediklerini vurguladı.

Milli sporcuların gece gündüz demeden özverili bir şekilde yoğun tempoda çalıştığını kaydeden Çakmar, "Bu fedakarlıkların neticesinde inşallah Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz. Dört sporcumuza altın madalya kazandıracak şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Mental olarak da antrenman yapıyoruz çünkü beyinde güreş olmazsa şampiyonluklar gelmez. Tokyo'da yine lokomotif branş olup, inşallah Türk spor tarihine geçecek altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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