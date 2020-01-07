Türk sporu Ankara'da masaya yatırılacak

07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:35

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla ele alacak. Çalıştayın ilk iki gününde TFF, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımıyla Türk futbolu masada olacak.



Türk sporu, Ankara'da düzenlenecek çalıştayda masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenecek ve Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları ve gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları, gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacağı çalıştayda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kulüplerin ve federasyonların mevcut sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.



İki gün Türk Futbolu tartışılacak



Çalıştayın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.



Çalıştayda; kulüplerin ve TFF'nin stratejik plan çalışmaları ile Türk Futbolunun geleceğinde devletin rolü "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri" başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA finansal fair play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında ele alınacak.



Çalıştayın ikinci gününde ise, "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek. Çalıştayın üçüncü gününde ise "Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak.



Türk sporunun sorunları tüm yönleriyle masada olacak



Çalıştayın son üç gününde ayrıca, federasyon başkanları, Paralimpik, Olimpik, Deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfedarasyonlarının katılacağı oturumlarda ise Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek.



"Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Sporunda Marka Yönetimi" konuları değerlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA