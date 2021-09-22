Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, spor turizmine katkıda önemli bir noktaya ulaştıklarını belirtti.

Başkan Akyüz, oryantiring branşında Türkiye'nin kat ettiği aşamayı ve yaptıkları çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Kendilerinden önce hiç sponsorluk anlaşması yapılmadığını belirten Akyüz, "Federasyonun 2006'da özerkleşmesinden sonra ilk defa 1 milyon 350 bin liraya varan sponsorluk ve öz gelir artışıyla biz rekor kırdık. Bu federasyonun artık sponsorluk sözleşmeleri var. Federasyonumuzun neredeyse bakanlık bütçesine yakın getirdiği öz gelirleri, kazanımları var. Ben bunu en tepeye koymak istiyorum." dedi.

Kurumsallaşmaya çok önem verdiklerini ve bu konuda yoğun çalıştıklarını anlatan Başkan Akyüz, "Federasyonun, kendi bilişim alt yapısı üzerinden sporcu kayıtlarının alındığı, hiç kimseye bağımlı kalmaksızın üzerinde durduğu bir sistemi var. Özellikle pandemi dönemini çok etkili kullandık, e-seminer, e-sınav, e-belge alma sistemini kurguladık. Eğitimde standardizasyona çok önem verdik. Antrenörlük, hakemlik, haritacılık ve parkur planlama üzerine standardizasyon oluşturuldu. Artık uluslar arası standartlarda haritalar çiziliyor. Bu bizim için hiç kolay olmadı." diye konuştu.

Haritacılık üzerinde önemle durduklarını aktaran başkan Akyüz, "Artık Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenör, hakem ve sporcunun dışında haritacılarımız da var. Oryantiring haritacılığı ve parkur planlayıcılığı bu sisteme girdi. İŞKUR'da antrenörlük, hakemlik, haritacılık ve parkur planlayıcılığı konusunda meslek tanımlarımız var. Bu bir milattı." ifadelerini kullandı.

Devlet bütçesi kullanmadan Antalya'da iki kez çalıştay düzenlediklerini dile getiren Akyüz, uluslar arası organizasyonlarda çok başarılı bir seviyeye geldiklerini, 2019'da Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Akyüz, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası ile Akdeniz Şampiyonası'na katılıp, Gençler Dünya Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Pandemi dönemi olmasına rağmen 30 ülkeden 300'den fazla katılımcının bulunduğu böyle bir şampiyonayı Kocaeli'de gerçekleştirmek çok büyük keyif verdi." şeklinde konuştu.

"Spor turizminde artık bir marka olduğunu düşünüyorum"

Akyüz, oryantiring için Türkiye'de uluslar arası alanda çizilmiş haritalarla organizasyon yapan bir teknik ekibin olduğunu vurgulayarak. "Milli sporcu kütüğü, yıllara göre göz bebeğimiz milli sporcuların bir kütüğünün oluşturulması çok önemli. Tarihçe ve bir arşiv bırakılması, eğitim dokümanları anlamında bir eğitimci olarak çevirdiğimiz 7 kitap, bu federasyonun özgün 'Oryantiring Oyunları' kitabı, arkadaşlarımızın çıkardığı diğer kitaplar ve federasyonun ilk kez kendine münhasır bir dergisi var. Bunlarla çok gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışı kamplar konusunda da bambaşka bir boyuta ulaştıklarını dile getirenAkyüz, şöyle devam etti:

"En önemlisi, oryantiringin spor turizminde artık bir marka olduğunu düşünüyorum. Spor turizminde gelir getirme anlamında oryantiringi bambaşka bir yere koymak gerekiyor. Uluslar arası boyutta bir marka konumundaki oryantiring kamp alanı konusuna eğildim. Bununla ilgili master planı yaptık. Yaz ve kış olmak üzere marka bir kamp alanının olması için plan oluşturup, bakanlığımıza gönderdik. Pilot bir kaç ilde bunun alt yapısı oluştu. Manisa Demirci'de bir projeyle bunun adını koyduk. Bir sezonda 3 aylık dönemde iki ulusal, bir uluslar arası kamp yaptık. Biz rekor kıran bir federasyonuz. Pandemiden önce Dünya Oryantiring Günü etkinliklerinde, 99 bin 650 sporcuyla aynı anda faaliyete katılan kişi anlamında dünya rekoru kırdık. Dünyada bir numarayız. Üç kez bunu gerçekleştirdik."

Bu sporu tanıtabilmek için yaptıkları faaliyetlerle ilgili Akyüz, "Erzurum'da dört dönem halinde 200'er kişilik gruplarla 800 öğretmene bir hafta oryantiring anlatıldı ve hizmet içi kurslar düzenlendi. Öğretmenlerimiz o kadar ilgi gösterdi ki yaklaşık 13 bin öğretmenin oryantiring kursuna katılmak istemesi, geldiğimiz noktayı gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Artık dünya şampiyonalarında kürsü hedefimiz var"

Ödül talimatı çıkardıklarını vurgulayan Akyüz, "Artık dünya şampiyonalarında kürsü hedefimiz var. Bir yaz döneminde yaklaşık 40 sporcunun kamp yapması, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda 2 kez finale çıkmak, Gençler Dünya Şampiyonası'nda da bir sporcumuzun finale kalması ilklerimizdendi. Dünya Şampiyonası'nda finale kalan sporcuları sonraki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nın resmi antrenmanlarına gönderdik ve yaptıkları derecelere göre nakdi para ödülü verdik. Avrupa'da dereceye giren milli sporculara her ay düzenli burs verdik. Yönetim kurulu üyelerimiz kendi ceplerinden 2 yıl süresince her ay burs verdiler. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Spor federasyonlarında az sayıda kadın başkan bulunduğunun hatırlatılması üzerine Akyüz, kadınların önünün açılmasının bu alanda da önem teşkil ettiğini ve doğa sporlarında başkanlık görevinin gerçekten zorlu olduğunu sözlerine ekledi.