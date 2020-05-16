Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
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Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor

Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amacıyla üretimine başlanan ve olumlu sonuçlar alınan gökkuşağı alabalığı cinsi olan "Türk somonu", Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
16.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:28

Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amacıyla üretimine başlanan ve olumlu sonuçlar alınan gökkuşağı alabalığı cinsi olan "Türk somonu", Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinde yaklaşık 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde üretilen Türk somonu, yurt içi ve yurt dışında sofraları süslüyor. Daha çok Rusya ve Japonya'ya ihraç edilen Türk somonu, bir yandan üretim ve ihracatını arttırırken bir yandan üretimi ve paketleme fabrikalarında çalışan işçi sayısı da artmaya devam ediyor.

BU YIL 2 BİN 350 TON TÜRK SOMONU ÜRETİLECEK

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde deniz sahasında ağ kafeslerde yılda yaklaşık 5 bin üretim kapasitesine sahip 7 adet alabalık ve levrek balığı yetiştiricilik tesisi bulunduğunu, bu tesislerde 2019 yılında bin 262 ton Türk somonu (gökkuşağı alabalığı) ve bin 300 ton levrek balığı üretimi yapıldığını belirtti. İl içindeki diğer tesislerde 2019 yılında yaklaşık 3 bin ton balık elde edildiğini belirten Yılmaz, "Türk somonuna ilgi her geçen yıl artıyor. Özellikle ihracata yönelik talepler gelmeye devam ediyor. Perşembe ve Altınordu kıyılarında bulunan kafeslerde 2020 yılında 2 bin 350 ton Türk Somonu, 700 ton da levrek balığı üretimi yapılması hedeflendi" dedi.

60 MİLYON GELİR BEKLENİYOR

2019 yılı Kasım-Aralık aylarında 500-1000 gram arasında barajlardan getirerek ağ kafeslere bırakılan alabalıkların 6-7 ay gibi kısa bir zamanda büyütülerek 3 ile 4 kg arasında pazara sunulduğunu belirten Yılmaz, "Türk somonu (gökkuşağı alabalığı) hasadı haziran ayı içerisinde bitirilecek. Bu yıl ki Türk somonu üretiminden ilimiz ekonomisine yaklaşık 60 milyon gelir bekleniyor. Levrekten elde edilen gelir de eklendiğinde ilimiz ekonomisine kafes balıkçılığından yaklaşık 80 milyon TL civarında girdi sağlanacak. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar bin 400 ton olan üretim kapasitemiz bugün yaklaşık 5 bin ton civarına çıkartıldı. İnanıyoruz ki yapılacak çalışmaların ardından bu miktar daha da artacaktır" diye konuştu.

(Metin Akyürek - Selim Kuşcu/İHA)

Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor

Kaynak: İHA

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