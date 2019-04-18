Türk Siyasetinin 'Yeni Yıldızı' Ekrem İmamoğlu Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarışını Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun seçimi kazanması 17 gün süren yeniden sayım tartışmalarının ardından resmiyet kazandı.

Siyaset kariyeri çok eski olmayan İmamoğlu, 31 Mart için yürüttüğü seçim kampanyasında verdiği mesajlarla kısa sürede oy tabanını genişletti ve dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul'un yönetici koltuğuna oturmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle