Türk sivil toplum kuruluşları Suriye'de briket evlerden oluşan kamp inşa etti

Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib'deki Meşhed bölgesinde 384 evden oluşan bir kamp inşa etti.

Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib'deki Meşhed bölgesinde 384 evden oluşan bir kamp inşa etti.

AFAD, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Yetim Vakfı ve Fetihder ortaklığında inşa edilen kampa, hayatını kaybeden Özgürder Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar'ın adı verildi.

Briket evlerden oluşan kampın içerisinde bir sağlık ocağı ve bir cami de bulunuyor.

Açılışta konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, kampın yapıldığı bölgede daha önce Türkiye'den çeşitli STK ve devlet kurumlarının binlerce ev yaptığını anımsattı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, kamp sayesinde ailelerin daha iyi koşullarda yaşayacağını ifade etti.

Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat da geçen kış rejim saldırılarından kaçıp gelen ailelerin kampta barınacağı bilgisini paylaştı.

Açılış programı çerçevesinde kamp sakinlerine iftar yemeği ikram edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de yaptığı bir açıklamada, Suriye'de 50 bin briket ev yapılacağını ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AFAD aracılığıyla 50 evin yapım maliyetini üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin