Türk şirketleri SANKON öncülüğünde Kahire'ye çıkarma yapacak

07.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:50

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 17-18 Kasımda Arap İş Adamları Federasyonu tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek 'Arap Ülkeleri İthalat İhracat ve Sanayi İş Birliği Konferansı'na katılacak. Konferansa SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu liderliğinde federasyona bağlı şirket temsilcileri katılım sağlayacak.



Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON'un Arap ülkelerindeki temsilcisi olan ve merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Arap İş Adamları Federasyonu'na bağlı 22 Arap devletin temsilcileri ve üyeleri bulunuyor. Federasyon tarafından 17-18 Kasımda Kahire'de, 'Arap Ülkeleri İthalat İhracat ve Sanayi İş Birliği Konferansı' yapılacak. 2 gün sürecek konferansa Arap ve Afrika ülkelerinin tamamından binlerce şirket temsilcisi katılacak. Konferansta Türk şirketlerini ise SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu liderliğinde federasyona bağlı şirketler temsil edecek.



Konferans da her türlü ithalat, ihracat, turizm, tekstil, teknoloji, gıda, inşaat, tarım, otomotiv, maden savunma sanayi gibi çok önemli sektörler de katılımcı şirketler fikir alışverişin de bulunarak işbirliği protokolleri imzalamaları bekleniyor



SANKON Genel Başkanı genç iş adamı ve uluslar arası girişimci Ferudun Cevahiroglu'nun konferansın açılışında konuşma yapacağı da belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA