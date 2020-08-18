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Türk şirketinin hedefi kadın istihdamını yüzde 40 artırmak

Limak Şirketler Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı.

Türk şirketinin hedefi kadın istihdamını yüzde 40 artırmak
18.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:35

Limak Şirketler Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı. Önümüzdeki on yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedeflerinin yer aldığı raporda, tüm sektörlerinde, sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek olduğu vurgusu yapıldı. Raporun detayında ise hedefin, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 oranında artırmak olduğu belirtildi.

Limak Şirketler Grubu, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2020-2030 dönemini kapsayan yeni sürdürülebilirlik politikasını ve sürdürülebilirlik hedeflerini yayımladı. Küresel Raporlama Girişimi Standartları'na (Global Reporting Initiative-GRI) uygun olarak yayımlanan raporda inşaat, turizm, çimento, altyapı, enerji ve gıda alanındaki şirketlerin ve Limak Vakfı'nın Ocak 2018-Aralık 2019 arasındaki iki yıllık sürece dair ekonomik, çevresel, sosyal, yönetişimsel faaliyetleri, bu faaliyetlerin çıktıları yer alıyor.

Büyüme performansını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak taçlandırmayı amaçlayan grup, belirlediği 12 stratejik hedefini 2023, 2026 ve 2030 olarak 3 dönemde değerlendirecek. HEDEF: KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAKGrubun, önümüzdeki on yıl için belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri arasında tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde 'sıfır atık' hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını en az yüzde 30'a çıkarmak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak ve çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak yer alıyor."AÇIK, SOMUT VE KESİN HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ"Konuya dair açıklama yapan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir "Raporumuzda, Limak Şirketler Grubu olarak, önümüzdeki kritik on yıl için belirlediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, somut hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için günümüz gerçeklerine ve değişime uygun olacak şekilde yenilediğimiz sürdürülebilirlik yönetişimi modelimizi paylaşıyoruz. Grup olarak sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için, kapsayıcı bir yaklaşımın gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde, yüksek çevresel ve sosyal farkındalığın ve dünyayı korumak için açık, somut ve kesin hedefleri olan kararlı eylemlerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz iş odaklarımızı da kapsayıcı gelişim, sosyal insan ve sağlıklı gezegen üçlü yapısına göre modelledik. Her sürdürülebilirlik odağımız çerçevesinde oluşturduğumuz 12 ana hedefi ve bünyemizde atılacak somut adımları raporumuzda paylaşıyoruz. Grubumuzun 50'nci kuruluş yılı olan 2026 yılında ana hedeflerimizi değerli paydaşlarımız ve çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza tutku ile bağlılığımızın bizi başarıya ulaştıracağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu çabamızda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.Limak, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda bazı detayları şöyle açıkladı;"Toplam değeri 10 milyar doları aşan yurt içi ve yurt dışı projeleriyle dünyanın önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Limak İnşaat, Engineering News-Record (ENR) tarafından yayınlanan dünyanın ilk 250 uluslararası inşaat şirketi sıralamasında 2019'da 67. sırada yer aldı. İSG ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Limak İnşaat'ta birim su tüketiminde 2017'ye göre yüzde 20 verimlilik sağlanırken, 2019'da yüzde 97 müşteri memnuniyeti elde edildi.6 binden fazla yatak kapasitesi ile yıllık ortalama 450 binden fazla misafire ev sahipliği yapan Limak Turizm'de son iki yılda yüzde 94 misafir memnuniyeti elde edildi. 

Limak Vakfı'nın gerçekleştirdiği etki yatırımları, küresel hedeflere ulaşılmasında önemli katkı sağlıyor. Limak Vakfı tarafından gerçekleştirilen kadınların güçlenmesi, nitelikli eğitim ve kültür-sanat alanında birçok proje tüm paydaşlar ve sadece Türk iş dünyası için değil, küresel iş dünyası için de ilham verici nitelikte."


Kaynak: DHA

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