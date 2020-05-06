Türk şirketinden Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı

Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu.