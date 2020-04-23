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Türk şirketi Romanya'da 13,2 milyon avroluk sahra hastanesi yapacak

Türkiye'de mobil hastane sistemleri geliştiren SDI Global LLC AŞ, Romanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyet göstermesi amacıyla NATO standartlarında planlanan 13,2 milyon avroluk sahra hastanesinin yapım ihalesini kazandı.

23.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:02
Türk şirketi Romanya'da 13,2 milyon avroluk sahra hastanesi yapacak

Türkiye'de mobil hastane sistemleri geliştiren SDI Global LLC AŞ, Romanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyet göstermesi amacıyla NATO standartlarında planlanan 13,2 milyon avroluk sahra hastanesinin yapım ihalesini kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD ve Ürdün'de de şubeleri bulunan Türk şirketi, 3 ülkeden 4 firmanın katıldığı mobil hastane yapımı ihalesini aldı. Söz konusu ihale, 250 ve üstü yatak kapasiteli, NATO kriterlerine uygun sahra hastanesi yapımını kapsıyor.

Teslim edilecek sistemde 103 yoğun bakım yatağı, 143 yarı yoğun bakım yatağı, 5 triyaj, 5 acil yatağının yanı sıra, radyoloji odası, laboratuvar, ameliyathane gibi bir hastanede olması gereken birimler yer alacak. İhale bedeli 13,2 milyon avro olan sahra hastanesi, 20 günde tamamlanacak.

"Zayiatı minimize edecek"

SDI Global LLC AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çolak, dünyada ilk kez Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un ardından, yaklaşık 10 yıldır sürekli olarak geliştirdikleri mobil-sahra hastane sistemleri üzerine uzmanlarla beraber çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu, kitlesel zayiatı minimize edecek mobil hastaneyi ortaya koyduklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Maalesef mevcut hastane yapıları virüsün yayılmasında çok etkili oluyor. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde ortam, oluşabilecek her çeşit partikül veya virüsten sürekli arındırılıyor. Böylelikle virüs yayılımı minimize edildiğinden tedavi çok daha hızlı ve verimli gerçekleşiyor."

Çolak, Kovid-19 ile ilgili, dünyadaki mevcut hastane yapılarından bağımsız yoğun bakım ve morg sistemleri de kurduklarını bildirdi.

5 hastane daha yapılacak

Romanya'dan sonra 2 Avrupa Birliği ülkesiyle toplam 33 milyon ve 3 Orta Doğu ülkesiyle de 28 milyon olmak üzere toplamda 61 milyon avro değerinde anlaşmalar imzalayacakları bilgisini veren Çolak, şunları kaydetti:

"Bu projelerin toplam değeri yarım milyar lirayı aşıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde, ülkeye katma değer sağlamak ve heyecan verici teknolojik gelişmelere imza atmak bizim için gurur verici. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle üzerinde durduğu yerli, milli sanayi ve teknolojimizi gösteren bu ihracatımız umarız milletimize de moral olur."

Kaynak: AA

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