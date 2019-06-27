Türk Şirketi Netdirekt, Facebook ile Anlaşmaya Vardı (Haberler Güzel)

Facebook, günümüz dünyasının en popüler internet mecralarına, iletişim araçlarına yön veren bir şirket. Artık internet sektöründe Facebook hizmetlerini kullanmayanlar, hedefledikleri başarılara ulaşmakta güçlü çekiyorlar.

Network çeşitliliği konusunda Türkiye'nin üç büyük operatöründen sonra gelen yerli firma Netdirekt, uluslararası standartları yakalamak adına Facebook ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında, Netdirekt ile Facebook arasında bir ara bağlantı gerçekleştirildi. Türkiye'deki Facebook kullanıcıları açısından bu durum, şirketin hizmetlerine daha kesintisiz ve hızlı ulaşmak demek.

İş internete geldiğinde mikro saniyelerin bile öneminden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla Netdirekt'in kurumsal düzeyde gerçekleştirdiği Facebook anlaşması, Türkiye'deki internet işleri için de oldukça önemli.

Netdirekt Yönetici Ortağı Semih Alev, Facebook'tan gelen çağrı üzerine bu anlaşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Alev, tüm Facebook hizmetlerine ve servislerine erişimlerde ciddi bir hız artışı yaşanacağını söyledi.

Semih Alev, "Dünyanın önde gelen operatörleri ile doğrudan erişim anlaşmaları yaparak, ülkeler arası sınırları kaldırmayı hedefleyen Netdirekt, 5 farklı operatör üzerinden sağladığı uluslararası bağlantılar ile artık daha hızlı ve kesintisiz internet erişimi sunmaya başladı. Böylece kalitemizi dünya standardına ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

Netdirekt ve Facebook arasındaki ara bağlantının Türkiye'de yakında hissedilir bir hız artışı sağlayacağını tekrar belirtelim.

Bizim de çözüm ortağımız olan Netdirekt'i kutluyoruz.