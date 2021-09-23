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Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

Yıldırım Şirketler Grubu tarafından kurulması planlanan çevre dostu soda külü fabrikası için Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde temel atma töreni düzenlendi.

ANKARA (AA) - Yıldırım Şirketler Grubu tarafından kurulması planlanan çevre dostu soda külü fabrikası için Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Jambıl Eyaleti Valisi Berdibek Saparbayev'in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Bakan Atamkulov, törende yaptığı konuşmada, temelini attıkları tesisin ülkenin endüstri 4.0 modeliyle inşa edilen ve sıfır atık teknolojili ilk fabrika olacağını belirtti.

Atamkulov, "Soda külü üretimi için yerli bir tesisin faaliyete geçirilmesiyle ülkemizin bu ürüne yönelik iç ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca bölgede kalıcı istihdam gücü sağlanacak." dedi.

400 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Qazaq Soda fabrikasının 2024'te üretime başlaması planlanıyor.

Yıllık kapasitesi 400 bin ton olan fabrikada soda külünün yanı sıra 500 bin ton ham kalsiyum klorür ile 100 bin ton da tuz üretilecek.

Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Tacikistan'a ihracat yapmayı amaçlayan fabrikada inşaat sürecinde 1500 kişiye geçici, hizmete girdikten sonra ise 250 kişiye kalıcı istihdam sağlanacak.

Şirketten yapılan daha önceki açıklamada, fabrikanın inşaatı için China CAMC Engineering, SemArco ve Dalian Dehua konsorsiyumu ile Yıldırım Holding arasında anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Soda külü, tüm dünyada özellikle cam yapımında, metalürji, tekstil ve kimya endüstrilerinde kullanılıyor.

Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

Türk şirketi, Kazakistan'da çevre dostu soda külü fabrikasının temelini attı

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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