Türk şirketi, Çinlilerle kuruyemiş ve meyve ihracatı anlaşması imzaladı

07.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:17

Anlaşma ile BESTORE Çin'e kuruyemişin yanı sıra meyve ve diğer tarımsal ürünler ihraç edecek. Taraflar, anlaşmanın bir başlangıç olduğunu belirterek iş birliğini derinleştireceklerini açıkladı…

Çinli ve Türk şirketler arasında İstanbul'da imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasıyla, Türkiye menşeli kaliteli kuruyemiş, meyve ve tarım ürünleri Çin piyasasına girecek. Anlaşma, Çin'in Hubei eyaletinden Jingyuan Uluslararası Yatırım ve Gelişme Şirketi ve gıda şirketi BESTORE ile Türkiye'den bazı tarım ürünü şirketleri arasında imzalandı.

Hubei Eyaleti Vali Yardımcısı Wan Yong, imza töreninde yaptığı konuşmada, Çinli ve Türk şirketlere kendi piyasa potansiyellerini geliştirerek, karşılıklı yatırım ile ticareti daha da arttırma çağrısı yaptı.

Jingyuan Uluslararası Yatırım ve Gelişme Şirketi'nin bünyesinde hizmet verdiği J.S.Machine'nin Yönetim Kurulu Başkanı Li Jian ise Türkiye'den kaliteli kuruyemiş ve meyve ile ülkeye özgü tarım ürünlerini Çin'e çekmeyi planladıklarını belirterek, "Bu, sadece iş birliğimizin bir başlangıcı. Bundan sonra iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğine inanıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ferhan Ademhan ise Türkiye'nin tarım ürünlerinin Çin piyasasına girmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ademhan, gelecekte daha fazla anlaşma imzalanmasını ve daha fazla şirketin iş birliğine katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler