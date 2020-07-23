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Türk şirketi CBOT, yapay zeka teknolojisinde dışa bağımlılığı azalttı

Diyalog bazlı yapay zeka çözümleri geliştiren CBOT'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mete Aktaş, gerek dünya çapında gerekse Türkiye'de çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapay zeka alanındaki mühendislik gücümüz ülkemizin bu teknolojide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttı.

Türk şirketi CBOT, yapay zeka teknolojisinde dışa bağımlılığı azalttı
23.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:46

Diyalog bazlı yapay zeka çözümleri geliştiren CBOT'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mete Aktaş, gerek dünya çapında gerekse Türkiye'de çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapay zeka alanındaki mühendislik gücümüz ülkemizin bu teknolojide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttı. CBOT, kapsamlı projelerle 2 yılda Türkiye ekonomisine 250 milyon TL katkıda bulundu." dedi.

Mete Aktaş, CBOT tarafından düzenlenen online basın toplantısında konuşmada, Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka teknolojisini ithal etme gerekliliğini ortadan kaldırdıklarını ve global pazarlarda önemli markaların da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteriye hizmet vererek Türkiye'ye değer kattıklarını söyledi.

Önceliklerinin Türkiye ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"CBOT olarak Türk mühendislerimizden aldığımız güçle gerek dünya çapında gerekse Türkiye'de birbirinden değerli projelere imza attık. Yapay zeka alanındaki mühendislik gücümüz ülkemizin bu teknolojide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttı. Türkiye'deki bankaların dünya standartlarında bir teknolojiyle donatılmasında CBOT olarak önemli bir rol oynuyoruz. CBOT, yapay zeka ihracatı ve ülkemizde hayata geçirdiği kapsamlı projelerle 2 yılda Türkiye ekonomisine 250 milyon TL katkıda bulundu.

Sadece bankacılıkta değil kurulduğumuz ilk günden bu yana telekomünikasyondan perakendeye, sağlıktan eğitime, e-ticaretten otomotive kadar hemen hemen her sektörde kendi geliştirdiğimiz yapay zeka teknolojimizle şirketlere destek verdik ve bu sektörlerin içinde bulundukları dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdık. 'Chatbot' ve sesli asistan uygulamaları, 2020 ve sonraki yıllarda özellikle müşteri yönetimi alanında en çok ses getirecek uygulamaların başında geliyor."

"Şirketlere gelişmiş yapay zeka tabanlı chatbotlar sunuyoruz"

CBOT Kurucusu ve CEO'su Aktaş, küresel ölçeklere bakıldığında Mordor Intelligence'ın chatbota yönelik pazar araştırmasına göre 2019 yılında 17,17 milyar dolar olan pazar hacminin 2025 yılında 102,29 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini vurgulayarak, "Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) verilerini dikkate aldığımızda ise toplam sektör büyüklüğünün TL bazında yüzde 14'lük büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL'lik bir hacme ulaştığını görüyoruz. Yazılım alanı bunun 23,4 milyarını oluşturdu." dedi.

Yazılım ihracatının ise son verilere göre 4,8 milyar TL olduğuna dikkati çeken Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu rakamlar dinamik bir şekilde büyümeye devam eden yapay zeka uygulamalarının neredeyse bütün iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıldığı bir yapı haline geldiğini gözler önüne seriyor. Yine Bilişim 500 listesine baktığımızda yapay zekanın yazılım sektöründen aldığı pay yüzde 1'ler seviyesinde. Sektörün içinde olan bir şirket olarak bu rakamın büyük bir hızla artacağını rahatlıkla öngörüyoruz.

CBOT olarak, dünyaya Türk mühendisliğinin gücünü daha da etkin biçimde göstermeyi planlıyoruz. CBOT olarak bugüne kadar iş birliği yaptığımız markalarla birlikte gerçekleştirdiğimiz her projede gelişen ve dünya standartlarına gelen ürünümüzü artık hemen hemen tüm şirketlere entegre edebilir konuma geldik. Şirketlere, talep etmeleri halinde çok kısa sürelerde ihtiyaçlarını uygun, kişiselleştirme özellikleri gelişmiş yapay zeka tabanlı chatbotlar sunabiliyoruz."

CBOT'un yapay zeka teknolojisiyle Türkiye'de gerçekleştirdiği projeler arasında; Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirdiği EBA Asistan'ın da bulunduğu çok sayıda proje yer alıyor.

Kaynak: AA

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