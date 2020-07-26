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Türk şirketi BDY Group, Rus LPG firmasını satın aldı

LPG toptan satış, lojistik, depoculuk ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren BDY Group'un Üst Yöneticisi Koray Güzelderen, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini bünyesinde bulunduran Rus menşeli Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını bildirdi.

Türk şirketi BDY Group, Rus LPG firmasını satın aldı
26.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:24

LPG toptan satış, lojistik, depoculuk ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren BDY Group'un Üst Yöneticisi Koray Güzelderen, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini bünyesinde bulunduran Rus menşeli Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını bildirdi.

Güzelderen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de BP'nin Rus şirketi Petgaz BV'ye sattığı Petgaz AŞ'yi almak üzere 3 ay önce görüşmelere başladıklarını anlattı.

Söz konusu görüşmelerin tamamlandığını aktaran Güzelderen, "64 bin 150 metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attık. Tamamladığımız satın alma işleminin LPG faaliyetlerimizi ileriye taşımada kilit rol oynayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Madencilik ve inşaat sektöründe de ülkemize yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz"

LPG terminaliyle iç ve dış pazardaki faaliyetlerini artırarak LPG tedariki sağlamaya devam edeceklerini belirten Güzelderen, şunları kaydetti:

"Hatay Dörtyol'da bulunan terminalden Akdeniz piyasasındaki ihracat payımızı artırmayı ve buna bağlı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaparak pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. BDY Group olarak, LPG ve petrol sektöründe yenilikçi bir şekilde yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bunun dışında halihazırda çalışmalarımızın olduğu madencilik ve inşaat sektöründe de ülkemize yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz.

Sektör içi ve sektör dışı fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi sağlamak için çalışmalarımıza hız verdik. Yatırımlarımızda, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve yeni istihdam olanakları oluşturmayı hedefliyoruz."

"Satın alma, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli "

Koray Güzelderen, BDY Group'un, Petgaz'ı satın almasıyla lojistik ekibi ve araç filosunun da genişleyeceğini, böylece sadece lojistik tarafında yaklaşık 100 kişiye yeni istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Söz konusu satın almanın Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Güzelderen, "Uluslararası LPG piyasasında büyük aktörlerle partnerlik yapma imkanı doğacak ve bu sayede ülkemize yeni yatırımcılar çekilebilecek." dedi.

Kaynak: AA

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