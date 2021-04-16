Türk şirkete, uluslararası arenada 'Ürün Tasarım Ödülü'

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme ve bulunduğu ortamda güvenli nefes alanı oluşturma özellikleri ile Froumann, iF Design Award'da "Ürün Tasarım Ödülü" aldı.

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme ve bulunduğu ortamda güvenli nefes alanı oluşturma özellikleri ile Froumann, iF Design Award'da "Ürün Tasarım Ödülü" aldı.

Uluslararası tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Award, Berlin'de gerçekleştirildi. Geleneksel yüksek değerlendirme standartları ile tüm jüri üyelerinin uzman bilgisi ve tecrübesi çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreninde, profesyonel hava temizleme sistemleri üreten Froumann'ın N90 modeli, "Ürün Tasarım Ödülü" aldı. Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme ve bulunduğu ortamda güvenli nefes alanı oluşturma özellikleri ile şirket, çalışmalarının odağında tasarımın olduğunu da uluslararası arenada tescillemiş oldu.

"BU BAŞARIYA İMZA ATTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Böyle bir başarıya imza atmış olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "1953'ten beri Almanya'da verilen iF Ödülleri, tüketiciler ve tasarım topluluğu için güvenilirliğin işaretidir. Bu organizasyonda cihazımız, uluslararası alanda tanınan tasarım uzmanları tarafından değerlendirilerek bu ödüle layık görüldü. N90 modelimiz, kapalı alanlarda hava kalitesini artırmak için tasarlanmış bir profesyonel hava temizleme cihazı. Özel bir çoklu filtreleme sistemine sahip olan bu cihazımızı açık ofisler, restoranlar, evler gibi 200 metrekareye kadar geniş alanlar için tasarladık. N90 tasarımı, medikal tip geniş filtrasyon alan filtreleri ve güçlü endüstriyel tip motoru ile yüksek verim sağlarken, estetik ve sessiz oluşu ile yaşam alanlarında kullanılabilir" diye konuştu.

VİRÜSLER DAHİL TÜM KİRLETİCİLERİ FİLTRELİYOR

Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle Kovid-19'u yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk markayız. Ürettiğimiz cihazlar, kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor. Etkinliği ECARF dahil farklı laboratuvarlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış olan cihazın performans ve estetik kombinasyonu onu özel kılarken kullanıcıya da güven veriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı