Türk Şirkete Ait Kuru Yük Gemisi Yunanistan'da Karaya Oturdu

YUNANİSTAN'ın Mikonos Adası yakınında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı 'Little Şeşma' adlı kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Parçalanma tehlikesi geçiren gemide, kayalıklardaki bir mağaraya saklanarak yardım gelmesini bekleyen 12 personel, 24 saat sonra, kötü hava şartları nedeniyle güçlükle yapılabilen operasyonla kurtarıldı.



İstanbul Tuzla Limanı'ndan KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na gitmek üzere geçen 21 Aralık'ta demir alan 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 'Little Şeşma' adlı kuru yük gemisi, geçen 23 Aralık'ta sabaha karşı, Yunanistan'ın Ege'deki turizm cenneti Mikonos Adası yakınlarında motor arızası yaptı. Fırtınanın da etkisiyle sürüklenen gemi, Mikonos'un güneyinde bulunan Dragonisi kayalıklarına oturdu. Hasar görerek su almaya başlayan gemideki 9'u Ukrayna, 3'ü Azerbeycan uyruklu mürettebat kurtarma salı ile canlarını kurtarıp, kayalıklardaki bir mağaraya sığınarak yardım istedi.



Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 24 saat sonra Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle kurtarılan gemiciler, Mikonos'a götürüldü. Gemiyi ise 3 römorkör yardımıyla kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - Muğla