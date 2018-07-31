Türk Sineması Yaz Okulu Etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, 20 ülkeden 23 öğrencinin katıldığı, Türk Sineması Yaz Okulu programı yapılan etkinlikle başladı.

Boğaz turunda yapılan etkinlikte konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 2009'da kurulan bir enstitü olarak, Türkiye ile dünya arasında bağ kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyayla bağ kurmanın en iyi yolunun kültür, sanat ve edebiyat olduğunu düşündüklerini ifade eden Ateş, "Yunus Emre ismi bizim tarihimizde önemlidir. Anadolu kültürünü Türkçe olarak anlatan en önemli isimlerden biridir. Kısacası insanı merkeze alan, insan için faaliyet yapan ve insandan insana iletişim, insanlar arası iletişimi teşvik eden bir enstitü olarak, bu yaz okulu programını 8 yıldır düzenliyoruz. Bu yaz okulunun bir bahçesinde de sinemayı ilk defa tematik olarak ele alacağız." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile iş birliği halinde Türk sinemasının yurt dışında tanınmasını amaçladıklarını kaydeden Ateş, şöyle konuştu:

"Başka ülkelerden sinema alanında çalışan veya bu alanda eğitim gören insanları Türkiye'ye davet etmemizin sebebi, Türkiye'nin sinemasını dünyaya tanıtmaktır. Türkiye ile iş yapmak isteyen, Türkiye ile Türk sinemacılarla, senaristlerle, yapımcı ya da oyuncularla çalışmanın önünü açmak ve birlikte çalışmalarından fırsat tanımak için davet ettik."

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Türk Sineması Yaz Okulu programının oldukça yoğun, bilgilendirici ve eğitici olduğunu söyledi.

Programın, aynı zamanda İstanbul'u, İstanbul'daki tarihi geçmişi, geleneği ve bugünkü hayatı anlayabileceği, tanıyabileceği bir çerçevede hazırlandığını vurgulayan Çelikcan, üniversite olarak 84 farklı ülkeden binden fazla uluslararası öğrenciye sahip bir üniversite olarak her alanda olduğu gibi sinema televizyon alanında da uluslararası bir standartta eğitim verme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Üniversitenin odaklandığı konulardan birinin de sinema ve televizyon alanı olduğuna dikkati çeken Çelikcan, şunları söyledi:

"Özellikle de sinema tarihi alanında önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden oluşan bir kadroya sahibiz. Bu akademisyenlerin bir kısmıyla bu eğitim programı boyunca tanışacaksınız. Ben de bu akademisyenlerden bir tanesi olacağım. Bu programın bir özelliği de Türk sineması alanındaki konular içerisine belgesel sinemasının da dahil edilmesidir. Programı tamamladığınızda hem kurmaca Türk sineması hem de belgesel Türk sineması hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaksınız. Aynı zamanda çağdaş Türk sineması kadar klasik Yeşilçam sineması ve erken Türk sineması hakkında da bir perspektif oluşturacağız bu program kapsamında. Bütün bunların ötesinde sizleri Türk sinemasının değerli yönetmenleriyle, oyuncularıyla ve filmleriyle de buluşturacağız. Bu program vesilesiyle birçok medeniyete başkentlik etmiş güzel İstanbul'umuzu da keşfetme imkanı bulacaksınız."

İran'dan eğitime katılan Amirata Joolaee, programda sadece Türk sinemasını tanımanın da ötesinde Türkiye'nin geleneğini ve edebiyatını gördüğünü kaydetti.

Program sayesinde İstanbul gibi inanılmaz, muazzam bir şehrin tarihini keşfetme fırsatı bulduğunu anlatan Joolaee, "Bu şansı, bu fırsatı dünyanın dört bir yanından gelen dostlarla birlikte paylaşarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'ten eğitime katılan Tina Simalcelj, Türkiye ile çalışmanın önemli ve faydalı olduğunu dile getirdi.

Sinema sektörüne odaklanmış çalışmaları ve bu konudaki bilgileri daha fazla geliştirmek adına bu programın bir fırsat olduğunu aktaran Simalcelj, "Bu güzel şehirde bunları yapabildiğimiz için bu sağladığınız şanstan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Sineması Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen Türk Sineması Yaz Okulu programına sinema bölümü öğrencileri ve mezunlarından oluşan kişiler katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bosna-Hersek, Fas ve Fransa başta olmak üzere 20 ülkeden 23 kişinin katıldığı programda, İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyeleri ders verecek.

Derslerde Osmanlı'ya sinemanın gelişinden, Türk dizilerine, öncü kadın sinemacılardan, belgesel sinemaya, sinemanın Türkiye'deki serüveni ele alınacak.

Akademisyenlerin sunuşlarının yanı sıra, sektörden önemli yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı ve sinema eleştirmenleriyle buluşmaların da gerçekleşeceği program kapsamında, ayrıca Türk sinemasının önemli yapıtları da gösterilecek.

Program, 12 Ağustos'ta sona erecek.