Türk Sineması, 71'inci Berlin Film Festivali'nde tanıtılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 71'inci Berlin Film Festivali'nde bu yıl yine Türk Sineması'nın da tanıtılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen festivalin Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde, 2020 ve 2021 yıllarında üretilen ya da yapım aşaması devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkıyor. Bakanlık ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle organize edilen Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 'Yabancı Film Yapım Desteği' de uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılıyor. Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin, bu alandaki rekabet gücünün artması ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.Sinema profesyonellerine yönelik market etkinlikleri ile başlayan 71'inci Berlin Film Festivali kapsamında, filmlerin salonlarda fiziksel olarak seyirciyle buluşması ise salgın nedeniyle 9 -20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yıl 15 filmin büyük ödül için yarışacağı ana yarışmanın jüri üyeleri arasında önceki yıllarda 'Altın Ayı' ödülü kazanan yönetmenler Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyor. Yönetmen Ferit Karahan'ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Okul Tıraşı' da 71'inci Berlin Film Festivali'nin 'Panorama' bölümüne yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı