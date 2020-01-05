Türk sinema seyircisi 2019'da yerli yapımları tercih etti

05.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:28

Yerli film izleyicisi 2019'da, yabancı film izleyici sayısını geride bırakarak 33,6 milyona ulaştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek değerini yakaladı. Euronews.com'da Görüntüle