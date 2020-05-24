Türk sinema sektörü çekimlere başlıyor
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Türk sinema sektörü çekimlere başlıyor

Türk sinema sektörü çekimlere başlıyor Son Uyanış filmi setlere geri dönüş kovid-19 standartları ile çekime başlıyor Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle darbe alan Türk sinema sektörü çekimlere başladı.

24.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:19

Türk sinema sektörü çekimlere başlıyor

Son Uyanış filmi setlere geri dönüş kovid-19 standartları ile çekime başlıyor

İSTANBUL - Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle darbe alan Türk sinema sektörü çekimlere başladı. Sektör, Son Uyanış filmi ile motor dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hem gişede hem film çekimleri ile kan kaybeden Türk sinema sektörü çekimlere başladı. Sağlık Bakanlığı onaylı profesyonel dezenfekte firması setin kurulduğu alanda ölçüm yaparak, tüm satıhları ve ekipmanları dezenfekte edecek. Yapılan açıklamada; çekimler sırasında sette; Sağlık Bakanlığı izinli bir özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personeli hazır bulunacak. Sağlık ekibinin kontrollerinden geçmeyen kişilerin sete girişi kabul edilmeyecek.

Çekimler sırasında kurallara uyulmasından sorumlu pandemi ekibi" denetim yapacak. Bu komite, sette çalışan herkesin kurallara uymasından sorumlu olup kural dışı bir davranış görülmesi halinde gerekirse çekimleri durdurma, kural dışı davranan kişileri set dışına çıkartma gibi tüm yetkilere sahip olacak.

"Uzun bir süre muhtemelen film setleri Türkiye'de kurulamayacak"

Filmin yapımcısı Sami Dündar çekimler esnasında yaptığı açıklamada; "İlk defa bir film seti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kuruluyor ve pandemi sonrası kurulan ilk setiz. Uzun bir süre muhtemelen film setleri Türkiye'de kurulamayacak. Fakat biz bu mevcut pandemiye karşı alınan önlemlerle alakalı epeyce araştırma yaptık. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun tün önermelerini gözden geçirdik. En sonunda televizyon ve Sinema Yapımcıları Derneği'nin önerdiği tüm ilkelere uyarak seti kurduk. Uzun bir süre kullanacağımız araçlar, kameralar, destek cihazları hijyenle tertemiz hale getirildi. Çalışma arkadaşlarımız da sağlık kontrollerini yapacak sete geldiler. Sette maske zorunlu sosyal mesafe zorunlu. Bütün bunlara dikkat ediliyor. İnşallah setimiz bittiğinde herhangi bir virüsle karşı karşıya kalmayacağız. Daimi kontrollerimiz devam ediyor." dedi.

Çekimler başladı

Sami Dündar Film Yapım'dan yapılan açıklamada; "Salgın öncesi hazırlıklarına başlatılan Son Uyanış isimli fantastik drama filmi bu süreçte durdurma kararı almıştık. Ancak gerek bilim kurullarının gerekse dünyadaki film sektörlerinin üyesi bulunduğumuz Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği'nin tavsiyelerini dikkate alarak 24 Mayıs 2020, Pazar günü (bugün), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 05.00-13.00 arası çekimlere başlama kararı almış bulunmaktayız. Salgına karşı ekiplerimizin sağlığı ve güvenliğini önceliğe alarak oluşturulan sistemimiz, diğer setlere örnek olabilecek düzeyde eksiksiz olarak planlanmıştır. Set boyunca her şey kayıt altına alınacak sinema sektörümüzün sivil toplum kuruluşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na örnek çalışma olarak sunulacaktır" denildi.

Türk sinema sektörü çekimlere başlıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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