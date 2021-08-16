Son dakika haber... TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu
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Son dakika haber... TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumu tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumu tamamlandı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, Ayancık'ın iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla ilçenin dış dünya ile ulaşımını sağlayan ve sel nedeniyle kapanan kara yolu bağlantıları tekrar sağlandı.

4.3 metre genişliğine ve 40 metre uzunluğa sahip HASK, paletli araçlar için 70 ton, diğer kullanımlar için 96 ton taşıma kapasitesine sahip.

7 saatlik yoğun çalışma sonucu tamamlanan köprünün gerekli güvenlik önlemleri ve incelemelerin tamamlanması sonucu bu gece trafiğe açılması planlanıyor.

Son dakika haber... TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu
Son dakika haber... TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu
Son dakika haber... TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu
Son dakika haber... TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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Son dakika haber... TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu - Haberler
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