Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve...
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve...
16.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:24

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: AA

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