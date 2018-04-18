Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine Yönelik Hava Harekatında Teröristler...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.