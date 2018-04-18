Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine Yönelik Hava Harekatında Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine Yönelik Hava Harekatında Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine Yönelik Hava Harekatında Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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