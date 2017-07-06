Türk Silahlı Kuvvetlerince, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan bir korugan ve 3 silah mevzisi imha edildi, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.