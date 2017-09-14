Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin İlçesi Kırsalında, Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığında...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
14 Eylül 2017 Perşembe 17:22
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.