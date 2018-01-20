Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta Pkk/kck Terör Örgütünün Barınma Alanı ve Yurt İçine Geçiş...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta Pkk/kck Terör Örgütünün Barınma Alanı ve Yurt İçine Geçiş...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta Pkk/kck Terör Örgütünün Barınma Alanı ve Yurt İçine Geçiş...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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