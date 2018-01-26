Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu Yakınlarında...
IHAAW105539-ASA/26-01-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.
IHAAW105539-ASA/26-01-2018
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı. 26.01.2018 10: 55: 39 TSI
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