Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu Yakınlarında...
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu Yakınlarında...

IHAAW105539-ASA/26-01-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu Yakınlarında...

IHAAW105539-ASA/26-01-2018

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı. 26.01.2018 10: 55: 39 TSI
NNNN - KİLİS

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