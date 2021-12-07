Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla... - Haberler
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla...

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Basra kentinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Irak'ın Basra kentinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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