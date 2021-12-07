Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla...
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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