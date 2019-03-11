Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

Kaynak: İHA
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