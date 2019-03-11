Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
(İHA)
Kaynak: İHA