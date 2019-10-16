Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?

16.10.2019 17:27

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun 8. gününde "637 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada, Harekat Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana dek sürecek dedi.



Peki Küresel Ateş Gücünün belirlediği en güçlü ordu sıralamasında 9. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda hangi silahları kullanıyor ? Euronews.com'da Görüntüle