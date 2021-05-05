Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında havadan personel atlatma görevini icra etti

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığının havadan personel atlatma görevini yaptığını bildirdi.