IHAAW083140-GEN/18-04-2018

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğini ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 18.04.2018 08: 31: 40 TSI

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