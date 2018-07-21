Son Dakika! Kuzey Irak'a Düzenlenen Hava Harekatında 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.

HAVA HAREKATI SONRASI 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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