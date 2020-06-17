Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri...
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri...
17.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:32

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16'lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekat kapsamında komandolar teröristlerin bölgedeki inlerine giriyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen ve onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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