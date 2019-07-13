Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 12 Temmuz 2019 akşamı başladığını belirttiği operasyonla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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