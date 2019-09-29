Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildiANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

29.09.2019 21:47
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı" dedi.

Kaynak: İHA
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