Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde

Fransız Haber Ajansı'nda (AFP) yer alan haberde, Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiği ifade edildi.

Fransız Haber Ajansı'nda (AFP) yer alan haberde, Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiği ifade edildi.

Türk SİHA'ları bir kez daha Fransız basınının gündeminde yer aldı. Fransız Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının, Türkiye'nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılmayı umut ettiği ifade edildi. Analistler SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin dış politikasının giderek güçlendiğini, etki alanlarının genişlediğini söylüyor.

Türkiye'nin Suriye'de, rejim güçlerinin kuzeybatıdaki İdlib ilinde ilerlemesini durdurmak için SİHA kullandığını ifade edilen haberde Türkiye'nin Libya'da, Trablus'taki müttefik hükümetinin yardımına uçtuğu denildi. Haberde, Türk SİHA'ların Azerbaycan'ın onlarca yıl sonra Dağlık Karabağ'ı topraklarına geri almasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Mükemmel bir fırsat

İstanbul'da analist Can Kasapoğlu ve İngiltere'de analist Emre Çalışkan, tüm bu başarıların Türkiye'ye donanımını sergilemek için mükemmel bir fırsat sunduğunu söyledi. AFP, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA'larımız bunun için mükemmel" ifadelerine yer verdi. İhracat ile ilgini yorumda bulunan Demir, "Sürdürülebilir bir savunma sanayi ihracatı gerektirir" sözlerini kaydetti.

SİHA ihracatı sürdürülebilir savunma sanayi için gerekli Türkiye'den üretilen SİHA'ların ilk kez 2016 yılında PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Tunus'a Aralık ayında 80 milyon dolar değerinde "Anka" adı verilen SİHA'ların ilk satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti. Bir süredir SİHA'ların "Bayraktar TB2" adını taşıyan farklı modelinin Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihracat edildiği ifade edildi.

TÜRK SİHA'LARA İLGİ

Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarına ilgilenen çok sayıda ülke olduğunu vurgulayan Demir "Türkiye'yi ziyaret ettiler ve bazıları tekliflerimizi değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR VAR

ABD'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye için aldığı yaptırım kararı kapsamında, Demir bu yaptırımları etkisinin sınırlı olacağı belirtti. Türkiye'nin artık ABD'den temin edemeyeceği parçaları üretebileceğini kaydeden Demir "Biraz zaman alabilir, biraz maliyetli olabilir, ancak bunu yapabiliriz" dedi. Rekabetin son derece yüksek olduğu küresel pazarda, ihracatçı olan bazı ülkelerin Türkiye'nin yükselişine engellemeye çalışanların olduğunu savunan Demir, "Girmek istediğiniz herhangi bir pazarda, sizi engellemek için her şeyi yaparlar. Bu zorluğun üstesinden gelmenin tek yolu kalitenizi, fiyatınızı ve performansınızı öne sürmenizdir" dedi.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı