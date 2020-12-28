Türk şef CZN Burak yüzyılın futbolcusu seçilen Ronaldo'yu Dubai'deki restoranında ağırladı

21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde açtığı restorana sürpriz bir ziyaret yaparak, restoranda yemek yedi.

21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde açtığı restorana sürpriz bir ziyaret yaparak, restoranda yemek yedi.

İtalya'nın en büyük ve en başarılı kulüpleri arasında yer alan Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilmiş ve ödülünü BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle almıştı. Törenin ardından Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ve Dubai'nin en büyük restoranını açan ve dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye fotoğrafı yansıtılan CZN Burak'ın restoranına uğrayarak yemek yedi. Ünlü Türk şef, restoranda yemek yiyen Ronaldo'ya üzerinde isminin yazılı olduğu pideyi ikram etti.

Özdemir, Ronaldo'nun ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak, "21. yüzyılın en iyi futbolcusu ve CZN Burak bir arada. Seni seviyoruz abi" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı