Türk scooter şirketi PALM 43 milyon liraya satıldı

Türkiye'nin önde gelen mikromobilite şirketi PALM, yaklaşık 43 milyon lira (5 milyon dolar) bedelle Dubai'de kurulu FENIX şirketine satıldıFENIX'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, bu satın almayla Orta Doğu'da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye'ye genişletmiş oldu.

Türkiye'nin önde gelen mikromobilite şirketi PALM, yaklaşık 43 milyon lira (5 milyon dolar) bedelle Dubai'de kurulu FENIX şirketine satıldı

FENIX'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, bu satın almayla Orta Doğu'da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye'ye genişletmiş oldu.

FENIX'in PALM'ı satın almasıyla Kasım 2020'de Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) lansmanından bu yana Türkiye, 5'inci ülke ve İstanbul 13'üncü şehir olarak yerini aldı.

Satın almayla FENIX, mikromobilite alanında Körfez Ülkeleri'nden Türkiye'ye genişleyerek, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren tek bölgesel platform olma stratejisinde önemli bir adım daha atmış oldu. FENIX ayrıca İstanbul'da yazılım ve donanım alanında ileri teknolojiler geliştirmek ve Orta Doğu bölgesine ihracat yapmak amacıyla için bir Ar-Ge merkezi de kuracak.

Satın alma sonrası PALM kurucularından Doğuş Dirik dışındaki diğer kurucular Berhan Gökşin ve Alican İstanbullu, şirketteki görevlerine devam ederek Türkiye'deki FENIX operasyonlarına öncülük edecek. PALM Danışma Kurulu Üyesi Volt Lines'in kurucusu Ali Halabi de FENIX'in Türkiye pazarında lider platform oluşturma çabalarına destek vermeyi sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FENIX Kurucu Ortağı ve CEO'su Jaideep Dhanoa, Türkiye pazarının mikromobilite yatırımına hazır bir pazar olduğunu belirterek, "83 milyon nüfusun, yüzde 75'i kentlerde yaşıyor. Bir milyon veya daha fazla nüfusa sahip 20 şehir var. Toplu taşıma çok gelişmiş durumda ve farklı taşıma araçlarıyla destekleniyor. Aynı şekilde, pazarın olağanüstü yetenek tabanı ve üretim gücü göz önüne alındığında, Türkiye'de muazzam bir inovasyon potansiyeli görüyoruz. Türkiye'nin yakın zamanda çıkarmış olduğu elektrikli scooter paylaşımı yönetmeliği de son derece ileri. Bunlar bizim yatırım yaparken değerlendirdiğimiz temel unsurlar. Bu konular, Türkiye'yi portföyümüzdeki en cazip ülkelerden biri haline getiriyor.

FENIX olarak bir ülkede etkin iş yapabilmenin yolunun yerelleşmeden geçtiğine inanıyoruz. PALM ile Türkiye mikrobilite pazarını iyi bilen istisnai girişimcilerden oluşan bir ekiple bir araya geldik. Bu işbirliğinden son derece memnunuz. Bu değerli ekip Türkiye'de mikromobilite sektörünün oluşumunda ve gelişmesinde bugüne kadar çok önemli ve anlamlı bir rol oynadı. FENIX çatısı altında daha da büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tam. Birlikte mikromobilite platformumuzu Türkiye'nin sokaklarına ve insanlarına ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FENIX'in Kurucu Ortağı ve CTO'su IQ Sayed ise şunları kaydetti:

"FENIX'teki yaklaşımımız, Orta Doğu'daki her bir pazarımız için özelleştirilmiş araçlara, yeteneklere ve teknolojiye yatırım yapmak. Böylece değer zinciri boyunca bütünleşerek, ciddi bir finansal performans elde edebildik. Ayrıca, yeni değer yaratma fırsatları elde ettik. Yakın zamanda uygulamaya başladığımız 10 dakikada market alışverişi teslimat hizmetimiz F10 ve abonelik hizmetimiz MyFENIX gibi operasyonlarımızla daha fazla hizmet sunabiliyoruz.

Aslında bu satın almayla İstanbul'da kuracağımız Ar-Ge merkezinden inovatif ürünler ortaya çıkarmak bir diğer iş hedefimiz olacak. Böylece hem Türkiye pazarındaki yerel ihtiyaçlara cevap verebileceğiz, hem de faaliyet alanımızda diğer ülkelere know-how ihracatı yapabileceğiz. Bölgemiz için yenilikçi 'Türkiye'de Üretilen' ürünler üretme fikri bizi çok heyecanlandırıyor."

-FENIX bizim için net bir seçim oldu

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PALM Kurucu Ortağı ve CEO'su Berhan Gökşin de PALM'ı Türkiye'yi mobiliteyle buluşturmak ve farklı ulaşım modelleri geliştirmek için kurduklarını vurgulayarak, "İki yıllık sürede binlerce kullanıcı PALM ile 700 binden fazla yolculuk gerçekleştirdi. Hayalimizde hep PALM'ı Türkiye dışına taşımak vardı. FENIX ekibiyle tanıştığımızda, işe yaklaşım tarzımız ve pazarda ne kadar pay sahibi olmak konusunda fikir birliğine vardık." açıklamasında bulundu.

PALM'ın Kurucu Ortağı ve COO'su Alican İstanbullu ise "FENIX ile operasyonlar ve araç yenilikleri yoluyla sermaye verimliliğine odaklanarak sınıfının en iyisi olan ve operasyonel mükemmelliği merkeze alan bir şirket bulduk. Özel değiştirilebilir akülü araçlarını ve e-mopedlerini, farklı finansal performans ve pazar lideri hedefini, Türk girişimciliği ile birleştirerek pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki işimizi ölçekledikçe, her alanda yenilik için daha fazla fırsat yaratacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

PALM'ın kurucularından Doğuş Dirik de, Türkiye'de teknoloji tabanlı bir çok girişimin hayata geçirildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"PALM olarak birçok sektörde yeni yapılan ya da yapılacak girişimlere bir örnek oluşturduk. Bu durum biz çok mutlu ediyor. Hem ülkeye yatırım getirmekten hem de birçok girişimciye ilham kaynağı olmak bize gurur veriyor" dedi.

FENIX, Kasım 2020'de, Maniv Mobility liderliğinde 5 milyon USD tohum yatırımıyla kuruldu. FENIX 5 ülkede 13 şehirde faaliyet gösteriyor ve Körfez ülkelerinde mikromobilite operatörü alanında pazar lideri. FENIX, COVID-19 salgını önlemi olarak her FENIX e-scooter'a entegre el dezenfektanı sunan dünyadaki ilk mikromobilite operatörü.

Ayrıca FENIX, bölgenin ilk özel e-scooter abonelik hizmeti olan MyFENIX'i başlattı ve şimdi 8 şehirde binlerce aktif abonesi var. Orta Doğu'daki birden çok ülkede hizmet veren en büyük elektrikli araç filosuna sahip FENIX, aynı zamanda mikromobilite platformu olmanın avantajlarından yararlanarak, F10 mobil uygulaması ile hızlı market alışverişi teslimatı alanına giren ilk mikromobilite şirketi. FENIX, F1O mobil uygulaması ile market alışverişini 10 dakikada elektrikli scooterler ile teslim ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu