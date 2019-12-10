Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı
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Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı

Fuardan detaylar Kurdele kesimi Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar KUVEYT - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

10.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:08
Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı

Fuardan detaylar

Kurdele kesimi

Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı
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