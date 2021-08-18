Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü: TÜMOSAN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü: TÜMOSAN

Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü: TÜMOSAN
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor. İlk defa IDEF'21'de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracıyla da tüm dikkatler TÜMOSAN'ın üzerine yoğunlaşacak.

Türk savunma sanayiine yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlayan TÜMOSAN, 1976 yılından bugüne motor üretimi başta olmak üzere Türkiye'de savunma sanayii gibi kritik sektörler için motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz. TÜMOSAN olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280'den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜMOSAN'ın ürettiği PUSAT Hibrit'i inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit'i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Akar'a bilgi verdi. Aynı zamanda Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Mete Gazoz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü: TÜMOSAN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:11:37. #1.16#

title