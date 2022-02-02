Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi

Türk savunma sanayii şirketlerinden ASFAT, Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT NFT Koleksiyonu'nu duyurdu.

Savunma sanayii sektöründe bir ilke imza atan ASFAT, ilk defa dijital bir savunma sanayii içeriğini NFT teknolojisi ile lisansladı ve bu yeni teknolojik gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Tüm dünyada yeni bir internet çağı olarak kabul edilen Web3 dönüşümünün başladığı bir dönemde adı sıkça duyulan NFT çalışmalarına böylece Türkiye'den savunma sanayii şirketi ASFAT'da katılmış oldu.

Şirket, MEMATT'a ait dijital içeriklere telif hakkı lisanslarını yerleştirerek geleceğin interneti olarak kabul edilen Web3 ekosisteminde de şimdiden yerini aldı. Tasarlanan NFT'ler arasında dünyanın ileri gelen mekanik mayın temizleme cihazlarından olan; Azerbaycan, Burkina Faso, Togo gibi ülkelere ihraç edilen MEMATT'ın 3 görsel çalışması bulunuyor. Koleksiyonun ilerleyen günlerde güncelleneceği ve Web3 çağı içerisinde diğer ASFAT projelerinin de yer alması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel